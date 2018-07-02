Futbol tek kişilik bir oyun değildir. Eğer puan almak istiyorsanız, topu doğru zamanda takım arkadaşlarına vermelisin. Soccer - Ultimate Team futbol oyunlarında farkıyla tarzını yansıtıyor. Hadi geleneksel futbol modelini ters çevirin ve özel bir oyun-içi oyun modu oluşturun.

Oyun modu ve Eğitim modu adında iki farklı oynanışa sahip olan Soccer'da oyun modunda takımını seç ve bir futbol maçına katıl. Geleneksel oyunlardan farklı olarak, oyunda çalışmanıza izin vermek için rastgele bir şekilde önemli noktaları seçersiniz. Takımı yenmek ve kazanmak için nasıl liderlik yaptığınızı görebilirsiniz. Ayrıca bazı durumlarda arkadaşının yerine de oynayabilirsin.

Eğitim modunda ise üç eğitim yönüne, yoğunluk eğitimine, beceri eğitimine ve serbest vuruş eğitimine ayrılmıştır. Bu eğitimler, rakibin savunmasını oyunda daha kolay kırmanıza yardımcı olabilir. Bunların dışında çeşitli enerji içecekleri ile tekrar güç kazanabilir ve daha fazla yarışmalara katılabilirsiniz. Aynı zamanda ayakkabı, tayt, halter vb. tüm bu eşyalar oyunda daha iyi oynamanıza ve yeni bir futbol yıldızı olmanıza yardımcı olur.