Soccer World Cap, tek başınıza veya arkadaşınızla birlikte oynayabileceğiniz mobil futbol oyunu. PES, FIFA, Dream League Soccer gibi mobil platformun en iyi futbol oyunları arasında kesinlikle gösterilemez ancak oynaması çok keyifli. Basit kontrollü, gerçekçilikten uzak, eğlence yönü ağır basan iki kişilik de oynanabilen bir futbol oyunu arıyorsanız tavsiye ederim.

Japon çizgi filmlerinden kopup gelmiş oyuncuları karşımıza çıkaran futbol oyununda 16 ulusal, farklı ülkelerden 16 kulüp takımı yer alıyor. Hızlı maç, turnuva modu var. Rakibiniz yapay zeka veya arkadaşınız (aynı cihazda) oluyor. 5’erli takımlar ufacık sahada mücadele ediyor. Saha küçük olduğundan oynanış da ona göre ayarlanmış. Sıra tabanlı oynanış hakim. Rakip oyuncunun topu ayağından çıkarmasını bekliyorsunuz. Kaleler çok yakın durduğundan, oyuncuları da kontrol edemediğinizden maçlar bol gollü bitiyor. Taç, korner, serbest vuruş, penaltı elbette yok.