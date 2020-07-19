Soda Dungeon 2

Zindan paletli meşhur karakterimiz geri döndü: Karanlık Lord, görünüşte sonsuz bir canavar, tuzak ve ihanet muhafızının arkasındaki kalesinde her türlü efsanevi eşya, yağma ve güzellikleri kilitledi.

Soda Zindan'ın alkolik adamlarının yer aldığu tavernada kötü işleri yaparak bu hayatta güvende olacaksın. Daha güçlü maceracıları çekmek ve lokalinizi, kasabanızı ve cephaneliğinizi yükseltmek için geri getirdikleri ganimeti alın ve görevleri tekrarlayın. Şehrini inşa et, güçlü bir takım kur ve zindandan bir sonraki boyuta ve ötesine geçip geçemeyeceğine bak.

Yol boyunca minyon trompet iskeletleri, öfkeli şefler, karanlık Lordlar ve gerçekten en iyisini deneyen bir peri ile karşılaşacaksın. Bulamayacakları tek şey zamanlayıcılar, yaşam sistemleri ve bir ödeme duvarı. Her şey oyun içi para birimiyle satın alınabilir çünkü bu sadece Soda Zindanın yolu.