Kötü Deckromancer, güç güvertesinden takımları çaldı. Kahramanlar öne çıkmadıkça, Kalplerin Krallığı büyük tehlike altında olacak. Bu yeni nesil solitaire oyununda kendini gösterme zamanı! Karanlık güçleri geri iterken Arthur'a katıl ve çalınan takımları almak için Deckromancer ile savaş.

Solitaire: Arthur's Tale, klasik spider solitaire mantığına dayanan farklı temalı bir solitaire macera oyunudur. Günlük görevde para kazanın ve Lider Tablosunun en üst saflarına kadar tırmanın, arkadaşlarınızla solitaire rekabetleri oluşturun. Seviyeleri tamamlayın, yıldız kazanın ve Krallığı yeniden inşa edin.

Tripeaks, benzersiz cadı ile çok ilginç bir ücretsiz kart oyunu karşınızda. Cadı krallığını kurtarmak için Winnie ve arkadaşı Wilbur bir maceraya atılıyor: Ejderha Skrill'i yakalamalarına yardım et. Piramit solitarie dünyanın en popüler klasik kart oyunudur. ve bu Tripeaks Solitaire Kart oyunları düşündüğünüzden daha zor!

