Sonic at the Olympic Games, kirpi ile olimpiyat oyunlarına katıldığınız, süper eğlenceli bir Android oyunu. Bir yandan Tokyo’yu ele geçirmeye çalışan Dr. Eggman ile mücadele ederken diğer yandan Tokyo 2020 olimpiyat oyunlarında başarı sağlamanız gerekiyor. Sonic ve arkadaşlarıyla Tokyo şehrini keşfederken olimpiyat etkinliklerine katılıyor, madalyalar kazanıyor, boss’larla kapışıyorsunuz.

Serinin yeni oyununda Sonic ve arkadaşlarıyla olimpiyat oyunlarına katılıyorsunuz. 100m konuşu, 400m engelli koşu, cirit atma, okçuluk, karate, dalış, atış, tırmanma, eskrim, trambolin, gülle atma, masa tenisi, uzun atlama, bisiklet, badminton, derece elde etmeniz gereken olimpiyat oyunu etkinliklerinden sadece birkaçı. İster arkadaşlarınızla ister dünyanın dört bir yanından oyuncularla mücadele ediyorsunuz. Olimpiyat etkinliklerinin yanı sıra özel Extra (EX) etkinlikleri sizi bekliyor.