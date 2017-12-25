Sonic Runners Adventure, SEGA’nın efsane koşu oyununun Gameloft tarafından yenilenmiş sürümü desem sanırım yanlış olmayacak. Yılların eskitemediği, bitmek tükenmez enerjisiyle tanıdığımız mavi kirpi, arkadaşlarıyla birlikte Gameloft’un aksiyon yüklü koşu oyununda bir araya geliyor. Görsellerin tepe noktaya taşındığı yeni Sonic oyununda atmosfer korunmuş.

Nostalji oyunu arayanlara tavsiye edebileceğim oyunlardan biri Sonic Runners Adventure. SEGA yerine Gameloft’un çıkarması biraz şaşırtıcı gelebilir ancak grafiklerinden ziyade oynanışa geçtiğinizde iyiki de Gameloft’un eli değmiş diyorsunuz. Türkçe dil desteğiyle gelen ve internetsiz (sadece başlangıçta internet bağlantısı gerekiyor, oyunda yok) oynama seçeneğinizin olduğu yeni Sonic oyununda her zaman olduğu gibi durmadan koşuyor, zıplıyor, uçuyor, depar atıyor ve türlü tehlikeli hareketler yapıyorsunuz. Tabii ki amaçsızca koşturmuyorsunuz. Evreninize saldıran Dr. Eggman’i bulmanız gerekiyor. Tails, Knuckles, Shadow the Hedgehog gibi en az sizin kadar çevik arkadaşlarınızla birlikte önce kötülerin sonra da Dr. Eggman’in üstesinden geliyorsunuz.

SEGA’nın yarattığı 4 farklı dünyada geçen koşu oyununda yarış görevleri, tekrarlayabileceğiniz oyun seviyeleri ve hedefler sizi bekliyor.