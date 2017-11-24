Sonic The Hedgehog 2 Classic, bildiğiniz üzere SEGA’nın en çok satan oyunlarından biri. Şimdi geniş ekranlı akıllı telefonlarımızda oynayabilmemiz için yenilenmiş. Görseller orijinal oyundaki gibi; olduğu gibi bırakılırken, oynanış tarafında 60FPS desteği getirilmiş ve sesler elden geçirilmiş. Nostalji yaşamak adına indirilip oynanabilecek yapımlardan biri.

SEGA konsol sahiplerinin bildiği, yeni neslin “retro arcade oyun” gözüyle baktığı Sonic The Hedgehog 2 Classic’de Sonic başta olmak üzere kahramanlarımız Dr. Eggman’i durdurmak için mücadele ediyor. Kaos yaratmak için kullanacağını oldukça güçlü bir silahın yapımında son aşamaya gelen kötü doktoru çok geç olmadan bulup öldürmemiz gerekiyor. Silahın tamamlanması için gerekli kaos zümrütlerine ondan önce ulaşmalıyız.

Time Attack ve Boss Attack modlarını sunan Sonic oyununda vaktin nasıl geçtiğini anlamayacaksınız. SEGA’nın yılların oyununu mobile taşıması ve ücretsiz olarak sunması ise takdire şayan.