Sophie's Curse: Horror Game, karanlıkta odanıza çekilip kulaklığınızla son ses oynamanızı tavsiye edeceğim bir mobil korku - gerilim oyunu. Çok korkutucu sahnelerin olmadığı ancak ani ses yükselmesiyle geren filmlerin düzeyinde harika bir yapım. Üstelik indirmesi de oynaması da ücretsiz ve 100MB altı boyuta sahip.

Mobil platformda sayısız korku - gerilim oyunundan biri Sophie’s Curse. Oyunda bir geceliğine yaşlı bir adama bakmakla yükümlü bir hemşirenin yerine geçiyorsunuz. Çalıştığınız evin elektrik sisteminde problem var. Ev sahibi evin etrafını saran cihazlarla aydınlatma sorununu çözmeye çalışsa da evin içinde yaşayan karanlık bir güç, buna engel oluyor. Jeneratörlerin olduğu odalarda aydınlığı sağlayarak karanlık gücün bulunduğu yerden çıkmasına engel oluyorsunuz. Toplamda 4 adet el jeneratörü var ve sol alt köşeden güç seviyelerini takip ediyorsunuz. Buna göre ilgili jeneratörün bulunduğu odaya gidip sorunu çözüyorsunuz. Başaramazsanız, ev karanlığa bürünürse, onunla yüz yüze geliyorsunuz.