Farklı savaş kahramanlarını yöneterek kötü canavarlara karşı mücadele edebileceğiniz Soul Saver: Idle RPG, mobil platformda rol oyunları arasında yer alan ve binlerce oyun sever tarafından tercih edilen sıra dışı bir savaş oyunudur.

Çarpıcı grafikleri ve kaliteli savaş müzikleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, çeşitli savaş karakterleri ve aletleri kullanarak canavarlarla savaşmaktır. Oyun hem çevrimiçi, hem de çevrimdışı olarak oynanmaktadır. Çevrimiçi özelliği sayesinde dünyanın farklı bölgelerinden oyunculara karşı mücadele edebilir ve zirveye adınızı yazdırabilirsiniz.

Oyun içerisinde farklı özelliklere sahip onlarca karakter yer almaktadır. Ayrıca canavarları öldürmek için kullanabileceğiniz alev topu, kılıç, balta, ok, silah ve tüfek gibi birçok savaş aleti bulunmaktadır. Savaş haritası üzerinde ilerleyerek verilen görevleri tamamlamalı ve canavarları öldürerek ganimet toplamalısınız. Bu sayede karakterlerinizin özelliklerini geliştirebilir ve farklı silahlar satın alabilirisiniz.

Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyuncularla buluşan ve geniş oyuncu kitlesi ile dikkat çeken Soul Saver: Idle RPG, ücretsiz olarak cihazınıza kurabileceğiniz kaliteli bir oyundur.