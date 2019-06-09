Milyonlarca oyuncu tarafından Android ve İOS platformunda oynanan Soul Taker: Face of Fatal Blow ücretsiz bir rol oyunudur.

Gerçeklikten uzak ve fantastik yapısı ile kısa sürede beğenileri kazanmayı başaran yapımda oyuncular karakterlerini seçecek, geliştirecek ve dünyanın dört bir yanındaki oyunculara karşı mücadele edeckler.

Sinematik hikaye sahnelerine de sahip olan yapımda oyuncular 3 farklı sınıf arasından becerilerini seçebielecek ve oyuna giriş yapacaklar. Dünyanın hakimi olmaya çalışacağımız oyunda benzersiz bir PvP deneyimi bizleri bekliyor olacak. Ses efektlerinin, görsel efektlerin yer aldığı yapımda günlük görev ve etkinlikler ile ödüller de kazanabileceğiz. MMORPG oyunları arasında yer alan yapım dünyanın farklı noktalarındaki oyuncuları karşı karşıya getiriyor.

Yapım Google Play’de 4.2 gibi bir skor puanına sahip.