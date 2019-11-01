Android ve iOS platformu oyuncularına ücretsiz olarak sunulan SoulMagicOnline mobil rol oyunları arasında yer alıyor.

Dünyanın farklı noktalarında mobil oyuncular tarafından oynanmaya devam eden yapım 100 binden fazla kitleye sahip. Her geçen gün kitlesini artırmaya devam eden yapım gerçek zamanlı olarak oynanmaya devam ederken yeni içerikler de alıyor.

Rengarenk içerikleri ve aksiyon dolu oynanışı ile oyuncuları gerçek zamanlı olarak karşı karşıya getiren SoulMagicOnline’da birbirinden farklı sınıflar ve birlikler yer alıyor. Oyuncular tarzlarını uygun sınıfı seçtikten sonra oyun içerisinde 2D grafikler eşliğinde MMORPG savaşlarına katılabilecekler.

PvP savaşları ile kaliteli zaman geçireceğimiz yapımda fantastik özelliklere sahip olan karakterler de yer alacak. Oyun tamamen ücretsiz olarak indirilip oynanıyor.