Space Ball - Galactic Clash

Ledu Go Entertainment tarafından geliştirilen ve Android platformu oyuncuları için spor oyunları kategorisinde yayınlanan Space Ball ile hem heyecanlı hem de bir o kadar eğlenceli anlar yaşamaya hazır olun.

Futbol simülasyonunu farklı bir boyuta taşıyan Space Ball da oyuncular rakip takımın kalesine gol atabilmek için ellerinden gelenin fazlasını yapmak zorunda olacaklar.

Gerçek zamanlı olarak dünyanın farklı noktalarındaki oyunculara karşı meydan okuyacağımız oyunda futbolcular olmadan futbol oynama deneyimi yaşayacağız.

Oldukça sade ve hoş efektlere sahip olan oyun da süper güçler kazanacak, gerçek zamanlı olarak mükemmel goller atacağız.

Çeşitli liglerde yükselerek şampiyon olabileceğimiz oyunda seviye sistemi de yer alacak. Oyuncular seviyelerine göre rakipler ile eşleşerek keyif dolu anlar yaşayacaklar.