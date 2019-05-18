Sevimli bir kediyle uzay boşluğunda macera dolu bir yolculuğa çıkabileceğiniz Space Cat, binlerce oyun severin keyifle oynadığı eğlence dolu bir oyundur.

Basit ama bir o kadarda kaliteli grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile oyun tutkunlarına sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken tek şey, astronot kıyafeti giymiş sevimli bir kediyi yöneterek uzay boşluğunda hızla ilerlemek ve engelleri aşarak puan toplamaktır. Yıldızların arasında hızla giderken karşınıza çıkan engellere çarpmamak için mücadele vermeli ve parkuru tamamlayarak seviye atlamalısınız. Engellere çarpmadan tüm puanları toplamalı ve yeni bölümlerin kilidini açmalısınız. Sürükleyici ve eğlenceli bölümleri ile benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda onlarca zorlu parkur ve her parkurda farklı engeller bulunmaktadır. Ayrıca astronot kıyafeti giymiş kedi, fare, kurbağa ve köpek karakterler yer almaktadır. Bu karakterlerden dilediğinizi seçerek oyuna başlayabilir ve eğlenceli anlar geçirebilirsiniz.

Mobil platformda Android işletim sistemini içeren tüm cihazlardan ücretsiz olarak ulaşabileceğiniz Space Cat, kaliteli bir oyun olarak öne çıkıyor.