Oyuncuları evrenin derinliklerine götürerek aksiyon dolu savaşlara katılmalarını sağlayacak olan Space Hunter ücretsiz bir mobil arcade oyunudur.

Onesoft gibi başarılı bir geliştiricinin elinden çıkan Space Hunter Android platformuna özel olarak geliştirildi ve yayınlandı. Google Play üzerinden ücretsiz olarak indirilip oynanabilen yapım, 1 milyondan fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanmaya devam ediyor.

Google Play’de mobil oyuncular tarafından 4.5 gibi bir inceleme skor puanına sahip olan yapım son güncellemesini de 24 Mayıs’ta aldı. 50 MB gibi bir dosya boyutuna sahip olan yapımda oyuncular seçtikleri uzay araçları ile evrenin derinliklerine yolculuk yapacak ve karşılarına çıkan düşmanları yok etmeye çalışacaklar.

Dileyen oyuncular seçtiği uzay aracını değiştirebilecek ve daha güçlü bir hale getirebilecekler.

Space Hunter tamamen ücretsiz olarak oynanan bir mobil arcade oyunudur.