Space Journey

Uzayda olanları keşfetmek ve yukarı çıkarken bu sinir bozucu engelleri itmek, çekmek, döndürmek, keşfetmek ve görebilmek için önünüzü aydınlatacak parlak bir küre kullanın. Dağınık bloklar, etrafta gezen ve dönebilen engeller ve pek çok şeyi keşfedin.

Sürekli olarak yükselmekten sıkıldın mı? Korkma, çünkü tartışılabilir becerilerini test etmek için meydan okunuyor. Bu zorlu görevlerden her biri geçmek için sadece 3 bölüm bitirin ve sizin için yukarıya yerleştirilen bar dolarken başarılı hissedin. Dahası da var, yeterince yükselirsen seni paralel evrene taşıyacak yeni gemileri açabilirsin.

Gemilerden birinin UFO olduğunu söylüyorlar. Yeni gemileri açmak için tek yapman gereken daha fazla puan kazanmak ya da daha fazla gemi patlatmak. Öğrenmesi kolay, uzmanlaşması zor; hadi indir ve oynamaya başla.