Space Justice: Galaxy Shooter, Android tablet ve telefonlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve keyifli bir arcade oyunu olarak dikkat çekiyor.

Uzayın derinliklerinde geçen atmosferiyle dikkat çeken Space Justice: Galaxy Shooter, birbirinden zorlu görevlerin üstesinden gelmeniz gereken bir oyundur. Kendi savaş kruvazörünüzü kontrol edebileceğiniz ve geliştirebileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm oyunda sürükleyici bir atmosfer yer alıyor. Zaferlere ulaşmak için mücadele ettiğiniz oyunda düşmanlarla kıyasıya savaşıyorsunuz. Farklı pilotlar, taktikler ve uzay gemilerinin yer aldığı oyunda eğlenceli bir oyun deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Bağımlılık yapıcı etkisiyle de dikkatimizi çeken Space Justice: Galaxy Shooter, mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyun. 100'lerce zorlu görevin üstesinden gelmeniz gereken oyunda işiniz bir hayli zor. Bu tarz oyunları seviyorsanız sakın kaçırmayın.

Space Justice: Galaxy Shooter oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Oyun hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.