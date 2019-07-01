Çocukluk oyunumuz Pinball artık telefonlarda. Topu geri göndermek için hareketli sopaları kullan ve mümkün olduğunca fazla puan topla. Amacın topun hareketli sopalarını geçememesini sağlayarak mümkün olduğunca dayanmak.

Çelik topa vurmak için raketinizi hareket ettirin. Topun makinenin etrafında zıpladığını ve sizin için puan topladığını izleyin. Topun kabinde ne kadar kalırsa o kadar fazla puan toplama şansın olur. Sadece üç top hakkınızı bulunuyor. Bu hakları kaybettiğinizde son puana ulaşmış olacaksın. Hemen Space Pinball'ı indirin ve topu döndürmeye başlayın!

Space Pinball Özellikleri