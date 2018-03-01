Space Snake, Ketchapp’ın Android telefonlarda oynanabilen yılan oyunu. Neon stili grafiklerinin yanında özgün müzikleriyle kendisine çeken arcade oyunda tuzaklarla dolu platformda sürekli büyüyerek ilerlemeye çalışıyorsunuz.

Nokia telefonlarda yüklü gelen yılan oyununun verdiği heyecanı vermiyor elbette ama en az orijinali kadar eğlenceli oynanış sunuyor. Ketchapp’ın yılan oyununda dikeylemesine sürünerek ilerlediğiniz bir platformda mümkün olduğunca uzun süre hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Geometrik şekillerin dibine yerleştirilen parlak objelere dokunarak büyüyorsunuz. Platformda engel teşkil eden objeler kadar kendisine de odaklanmanız önemli. Çünkü platformda boşluklar da mevcut.

Yılanın kontrolünü sağlamak oldukça kolay. Parmağınızı sola veya sağa sürüklemeniz yeterli oluyor. Zaten oyunun başlangıcında eğitim bölümü mevcut.