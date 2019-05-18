Kendi tasarlayacağınız füzelerle onlarca farklı gezegene yolculuk yapabileceğiniz ve yaşanabilir yerler bulmak için keşiflere çıkabileceğiniz Spaceflight Simulator, Mobil platformda simülasyon oyunları kategorisinde yer alan eşsiz bir oyundur.

Gerçekçi yörünge mekaniği ve gezegen grafikleri ile oyun severlere sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda amaç, onlarca malzemeyi bir araya getirerek kendi tasarımınız olan füzeler yapmak ve füzeleri uzay boşluğuna fırlatarak yeni gezegenler keşfetmektir. Ekranın sol tarafında bulunan füze parçalarını sürükleyerek tasarladığınız roketi kurmalı ve fırlatmaya hazır hale getirmelisiniz. Parçaları dilediğiniz gibi takıp çıkartabilirsiniz. Hamlelerinizi geri ya da ileri alabilir ve oluşturduğunuz füzeyi kaydedebilirsiniz. İlginç konusu ve sürükleyici özelliği ile benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda Mars, Ay, Venüs ve daha onlarca gezegen bulunmaktadır. Gezegenlere fırlatacağınız füzeyi yapmak için roket, motor, yakıt, demir malzemeler ve daha birçok işe yarar teçhizat yer almaktadır. Füzenizi gezegenlere fırlatarak keşiflere çıkabilir ve seviye atlayarak yeni gezegenlerin kilidini açabilirsiniz.

Android ve İOS işletim sistemine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla ulaşabileceğiniz Spaceflight Simulator, ücretsiz olarak sunulmaktadır.