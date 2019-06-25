Bir top yardımıyla hızla ilerleyen parkurlarda yarışabileceğiniz ve maksimum puanı toplayarak yeni rekorlar kırabileceğiniz Speed Ball, mobil platformda Android oyunlar arasında yer alan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesine hitap eden kaliteli bir oyundur.

Basit ama bir o kadarda kaliteli grafik tasarımı ve ses efektleri ile oyunculara eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken tek şey, sürekli hızlanan ve renk değiştiren uzun bloklar üstünde topu ilerletmek ve engellerden kurtularak yola devam etmektir. Blokların renkleri sürekli değişir ve kafa karıştırıcı bir ortam sunar. Bu nedenle çok dikkatli olmalı ve zamanında hamlelerle topu parkurda tutmalısınız. Topa gecikmeden yön vermeli ve parkurda hızla ilerleyerek olabildiğince uzun süre oyunda kalmalısınız. Sürükleyici özelliği ve bağımlılık yapıcı bölümleri ile sıkılmadan oynayacağınız eğlenceli bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda birçok zorlu bölüm ve her bölümde farklı parkurlar bulunmaktadır. Dilediğiniz parkurda yarışarak puan toplayabilir ve rekorlar kırabilirsiniz. Ücretsiz olarak sunulan Speed Ball’a Android işletim sistemine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla ulaşabilirsiniz.