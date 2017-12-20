Spider Ball, ipe bağlı topla mümkün olduğunca yukarı noktaya çıkmaya çalıştığınız arcade oyunu. Basit görselli beceriye dayalı sabır gerektiren oyunları oynamaktan keyif alıyorsanız tavsiye ederim. Ufak boyutlu ve ücretsiz olmasıyla bir denenmeyi hak ediyor.

Tek dokunuş kontrol sistemine sahip olduğunda Android telefonunuzda açıp her yerde rahatlıkla oynayabileceğiniz türde bağımlılık yapıcı bir oyun örümcek top. Oyunda puan toplamak için sallanarak, bir yerlere tutunarak, objelere direkt çarpmadan yukarı çıkmanız gerekiyor. Arcade modda oynamayı seçerseniz, belli bir seviye gelmeniz daha doğrusu belli bir noktaya ulaşmanız yeterli olurken; Endless yani Sonsuz modda çıkmanın sonu gelmiyor ki bana bu mod sıkıcı geldi.