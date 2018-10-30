Spill It!, beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm bir mobil beceri oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Zorlu bölümlerin yer aldığı oyunda topları kullarak her şeyi yıkıyor ve bölümleri geçmeye çalışıyorsunuz. Boş zamanlarınızda oynayabileceğinizi düşündüğüm oyunda eşsiz bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Renkli görselleriyle de ön plana çıkan oyunda düşünerek ilerlemeniz gerekiyor. Oldukça kolay bir oynanışa sahip olan oyunda topu uygun yerlere bırakarak ilerliyorsunuz. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız beğenerek oynayabileceğiniz bir oyun olduğunu da söyleyebilirim.

Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz oyunda dikkatli olmanız gerekiyor. Tüm bölümleri geçip arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz oyunda farklı bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Renkli görselleri ve farklı kurgusuyla karşımıza çıkan Spill It! sizleri bekliyor.

Spill It! oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.