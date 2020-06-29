Spintrials Offroad Car Driving & Racing Games 2020

Socem tarafından geliştirilen Spintrials Offroad oyunculara aksiyon dolu birbirinden yarışlar sunacak.

Spor oyunları arasında yer alan yapım da oyuncular birbirinden farklı araçlar ile zorlu yollar da offroad deneyimi yaşayacaklar. Her yarışta oyuncuları çok farklı görevler de bekliyor olacak.

Oyuncular seçtikleri araçları kişiselleştirebilecek ve özelleştirerek daha iyi bir hale getirebilecekler. Hem sesli hem de görsel efektlerin de yer aldığı oyunda farklı oynanış modları da oyunculara sunulan detaylar arasında yer alıyor.

Zengin içeriği ile oyunculara renkli dakikalar yaşatacak olan başarılı yapım ücretsiz yapısı ile de yüzleri güldürmeye devam ediyor.

Play Store üzerinde Android platformu oyuncuları için lansmana çıkan yapım, 5 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor.