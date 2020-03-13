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Spiral Roll 1.3 (Android)
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  4. Spiral Roll - Android için Arcade Oyunu

Spiral Roll

1.3
Android
Spiral Roll
ÜCRETSİZ
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Keyifli bir beceri oyunu

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Murat İşçi
Murat İşçi -

Spiral Roll, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir arcade oyunudur.

Birbirinden zorlu ve eğlenceli bölümleriyle dikkat çeken bir oyun olan Spiral Roll oyununda boş zamanlarınızı değerlendirebiliyorsunuz. Spiraller oluşturarak ilerleyebileceğiniz oyunda engellerin üstesinden gelmek için mücadele ediyorsunuz. Bitiş çizgisine ulaşmak için dikkatli olmanız gereken oyunda işiniz de bir hayli zor. Renkli görselleri ve bağımlılık yapıcı etkisiyle de ön plana çıkan oyunda işiniz bir hayli zor.

Özenle hazırlanmış zorlu bölümleriyle dikkat çeken Spiral Roll oyununda önünüze çıkan her şeyi yok etmeniz gerekiyor.

Spiral Roll oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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