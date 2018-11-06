Spiral Rush: a Snake Game, yılan oyunu oynamayı sevenlerin beğenerek oynayabileceğini düşündüğüm bir mobil beceri oyunudur. Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz oyunda zorlu seviyeleri geçmek için mücadele ediyorsunuz. Sürekli kendi etraında dönen bir yılanı kontrol ettiğiniz oyunda engellerin üstesinden gelerek hedefinize ulaşmanız gerekiyor. Oldukça basit bir oynanışa sahip olan oyunda bağımlılık yapıcı bir etki yer alıyor. Basit oynanışıyla da dikkat çeken oyunda topu deliğe sokmanız gerekiyor. Sadece sola doğru dönerek ilerleyen topu kontrol etmek için mücadele ediyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir beceri oyunu olarak nitelendirebileceğim Spiral Rush: a Snake Game, mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyundur. Bu tarz oyunları seviyorsanız Spiral Rush: a Snake Game telefonlarınızda yer alması gereken bir oyunlardan bir tanesi.

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