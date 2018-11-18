Spoorky, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz renkli ve eğlenceli bir macera oyunu olarak dikkat çekiyor. Engellerden ve tuzaklardan uzak durmanız gereken oyunda birbirinden zorlu bölümlerin üstesinden gelmeniz gerekiyor. Sınırsız bir maceranın içerisine girebileceğiniz oyunda arkadaşlarınıza meydan okuyabiliyor ve liderlik tablosunda üst sıralara tırmanabiliyorsunuz. Altınları ve ödülleri toplayarak ilerleyebileceğiniz oyunda özenle hazırlanmış bölümleri tamamlamanız gerekiyor. Ayrıca oyunda yer alan seviye editörü sayesinde kendi eşsiz bölümlerinizi de tasarlayabiliyorsunuz. Bir takım özel güçler kullanabileceğiniz oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Haftalık olarak düzenlenen turnuvalara da katılarak özel hediyelerin sahibi olabileceğiniz oyunda harika bir deneyim yaşayabiliyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz oyunda retro tarz piksel grafikler yer alıyor. Eğlenceli atmosferi ve sürükleyici etkisiyle dikkatimizi çeken Spoorky, sizleri bekilyor. Basit kontrolleri ve eğlenceli ortamıyla Spoorky oyununu sakın kaçırmayın.

Spoorky oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.