Sports City Tycoon

Dünyanın her yer köşesinden taraftarlar için maçlara ev sahipliği yapacaksın. Zengin spor imparatorluğunu geliştirirken büyük zorluklarla karşı karşıya kalacaksın: Kaynaklarını bir spor yönetimi simülatörü kullanıyormuş gibi yönet!

Kendi spor şehrini inşa et, para kazan, kazandıklarınla yatırım yap ve şehrine her türlü sporu getirmek için yeni tesisler satın al. Küçük bir statla işe koyul, şehrine ziyaretçi çek ve bilet satarak daha da büyük statlar inşa etmek için para kazan. Parasal gelirini en üst düzeye çıkarmak için kaynaklarını yönet.

Bir tenis kortu, yüzme havuzu, yarış pisti, futbol sahası yönetecek ve dünyadaki diğer belli başlı ulusal sporlar için tesisler inşa edeceksin. Bu kodaman oyununun keyfini çıkar ve bir spor şehri inşa ederek bu oyundaki en zengin girişimci ol.