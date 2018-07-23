Squash Hit, Tenis benzeri raket sporu olarak da bilinen Squash’i mobil platforma taşıyan yapımlardan biri. Mobil cihazınızda tenis, masa tenisi, badminton oyunlarına yer veriyorsanız tavsiye ederim. Görseller mükemmel değil ancak vakit geçirmek için birebir. Ücretsiz indirilebilir olması ve boyutunun sadece 44MB olmasıyla bir şans verilmeyi hak ediyor.

Kapalı alanda topu duvara çarptırmak suretiyle iki kişi arasında veya tek oynanan tenis benzeri spor olarak bildiğimiz Squash, mobil oyun olarak karşımızda. İsminden ötürü heveslendiğim, oynamaya geçtiğimde biraz hayal kırıklığı yaşadığım bir oyun diyebilirim. Squash değil de masa tenisi oynuyormuş gibi hissettiren oyunda top fiziği de bir garip; sanki uzayda tenis oynuyormuş gibi hissediyorsunuz. Oynanış çok kolay. Duvarın boş alanına topu vurdurduğunuzda puan alıyor ve ilerleme çubuğunda sona geldiğinizde sonraki bölüme geçiyorsunuz.