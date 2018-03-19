Squatgirl - Doris Hofer, insanları sağlıklı yaşam stili için motive etmeyi seven bir fitness koçu Doris Hofer’ ya da hepimizin bildiği ismiyle Squatgirl’ün sitesinin zengin içeriğini mobile taşıyor. Kısa sürede mucize bekleyenlerin hayallerini gerçeğe dönüştüren Doris Hofer’in Android uygulamasını da indirmenizi tavsiye ederim. Harika videolu egzersizler, paylaşımlarla dolu. Üstelik Doris’le canlı yayında sohbet etme şansına da sahipsiniz!

"Fitness bugüne kadar kendime yaptığım en iyi yatırım oldu. Hayatım enerjiyle doldu, güçlendim ve kendimi bugüne kadar olmadığım kadar güzel hissettim." Sağlıklı yaşama adım atmak isteyenleri motive eden ünlü fitnes koçu Doris Hofer’in sözleri… Sitesinde spor, beslenme, güzellik, seyahat, videolardan oluşan dopdolu bir içeriğe yer veren Squatgirl’ün kendisiyle aynı adı taşıyan mobil uygulaması da bulunuyor. 4 hafta gibi oldukça kısa bir sürede hem de sağlıklı şekilde kilo vermek, fit olmak, forma kavuşmak isteyenler bir araya geliyor.

Challenge (hedefe yönelik 21 günlük challenge’lar), Playlist (haftalık güncellenen bölgesel antrenmanlar), Duvar (motive edici paylaşımlar) ve Canlı Yayın (Doris’le sohbet) bölümlerinden oluşan Squatgirl - Doris Hofer, ücretsiz ve de Türkçe dil desteğiyle geliyor.