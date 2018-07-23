SSR - Super Speed Runner, küpün kontrolünü ele aldığınız iki boyutlu mobil platform oyunu. Müzikleri ve ses efektleriyle eski nesil oyunları hatırlatan yapım, eşsiz oyun mekaniklerine sahip. Kırmızı siyah renklerinin hakim olduğu etkileyici güzellikte, temponun hiç düşmediği platform koşusunda 40’ı aşkın aşırı derecede zor seviye bulunuyor.

Karanlık temalı gözü yormayan mükemmel ötesi görseller sunan platform oyunu SSR - Super Speed Runner’da karakterin hızını kendiniz ayarlıyorsunuz. Normal, yavaş ve hızlı ayarını sol alttaki kaydırıcıyla yapıyorsunuz. Bazı tuzakları geçmek için hızınızı kesmemeniz gerekirken, bazı tuzakları son hız atlatabiliyorsunuz, bazılarını da yavaşlayarak geçebiliyorsunuz. Hızı ayarlamak kadar nerede zıplayacağınızı da bilmeniz gerekiyor. Zaten oyunun başlangıcında püf noktalar gösteriliyor. Bu arada can hakkınız yok. Tuzağa düşerseniz başa dönüyorsunuz.