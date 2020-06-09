Stack Colors oyunu Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunudur.

Taşıyıcı oyunundaymışsın gibi hissedeceğin aksiyon dolu bir oyuna hoşgeldiniz. VOODOO oyunlarının bir klasiği olan yüksek kalite, mükemmel atmosfer ve renkli grafikler bu oyun ile tam anlamıyla vücut buluyor.

Oyunda yapmanız gereken yürüdüğünüz platform üzerindeki renkleri elinizdeki taşıyıcıya yükleyerek bitiş çizgisine kadar götürmek. Fakat hangi rengi almanız gerektiğine oyun karar veriyor. Oyunda bitiş çizgisine gelene kadar ne kadar çok blok biriktirirseniz size o kadar çok bonus puan geliyor. Şöyle ki: bitiş çizgisini geçtikten sonra bloklarla oluşturmuş olduğunuz kuleye tekme atıyorsunuz. Attığınız tekme sayesinde yıkılan kulenin parçaları platform üzerinde ne kadar uzağa giderse sizin için o kadar iyi. Çünkü buradaki ölçüm sizin aldığınız puanına ek olarak o sayı kadar katını kazanmanızı sağlıyor. Fakat dikkatli olmanız gereken bir konu var: devam ettirdiğiniz renk aniden değişebilir. En uzun kuleyi ben yaparım ve en çok puanı ben alırım diyorsanız hiç durmayın. Oyunu indirip hemen oynamaya başlayabilirsiniz.

Oyunu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.