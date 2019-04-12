Stack Fall, Voodoo’nun sadece Android platformunda 100 milyon indirmeyi geçen kuleden top düşürme oyunu Helix Jump kadar eğlenceli bir oyun. Renkli kuleyi paramparça ederek ilerlediğiniz oyunda vaktin nasıl geçtiğini anlamayacaksınız. İnternetsiz oynama seçeneği sunan oyun, tek dokunuş kontrol sistemine sahip.

Basit grafikli kolay oynanabilir hızlı mobil oyunlar tasarlayan popüler geliştirici Voodoo’nun büyük başarı elde ettiği top oyunu Helix Jump’tan sonra bezer oynanışa sahip Stack Fall oyunuyla karşımızda. Oyunda iki renkten oluşan kulenin tepesinden topu düşürmeye çalışıyorsunuz. Parmağınızı basılı tuttuğunuz süre boyunca bloklar kırılıyor ve hızlıca kulenin aşağısına iniyorsunuz. Siyah bloklar kırılmıyor. Onlara bastığınızda da bölümün başına sarıyorsunuz. Bu arada kule otomatik olarak dönüyor. Size sadece ekrana dokunup basılı tutmak kalıyor. Tabii ki; nerede duracağınızı bilmelisiniz.