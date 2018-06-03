Stack Tower, fizik tabanlı bir eğlence oyunu olmasıyla ön plana çıkıyor. Oyunda ekrana dokunmalı ve renkli kulenizi inşa etmeye başlamalısınız. Ne kadar çok kutu koyarsanız o kadar fazla puan kazanacaksınız ancak kutuları koydukça iş daha da zorlaşıyor. Kulenizi dengelediğinizden emin olun ve puanları kapın.

Süresiz ve sonsuz bir oyun olan Stack Tower'da bol miktarda seviye ve aynı zamanda bir arcade modu yer alıyor. Yani becerilerinizi daha zor bir oyun modunda test edebileceğiniz yapımda, kutuların platforma düşmesine izin vermeyin ve gerisini fiziğin güzelliğine bırakın. Bu anlamda gerçekçi bir kontrol içeren oyunun eğlenceli olduğunu belirtmek gerekiyor.

6 farklı haritanın yer aldığı oyunda Arcade modu, Zorluk modu ve refleksleri ve becerileri test edecek üç farklı bölüm bulunuyor. Bunlardan birini seçmeli ve eğlenmek, en yüksek yığını ve en yüksek puanı yapmak için hazır olmalısınız.