Farklı tasarımlara sahip ilginç karakterleri çeşitli parkurlarda ilerleterek merdiven tırmandıracağınız ve yüksek bölgelerden efsane atlayışlarda bulunacağınız Stair Dismount, mobil platformda Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan ve ücretsiz olarak hizmet veren eğlenceli bir oyundur.

Basit ama bir o kadarda kaliteli grafik tasarımı ve etkileyici atlama sahneleri ile oyunculara sıra dışı bir deneyim kazandıran bu oyunda yapmanız gereken, sağlam parçalardan tasarlanmış insan görünümlü garip figürleri olabildiğince yüksek bölgelere tırmandırarak farklı şekillerde aşağı itmek ve maksimum hasarı vermek için mücadele etmektir. En ilginç düşme karesini fotoğraflayarak cihazınıza kaydedebilir ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Merdivenlerden tırmanarak tepe noktasından aşağı ittiğiniz karakterin garip şekillerde düşmesini sağlayarak farklı şekiller verebilir ve eğlenceye doyabilirsiniz. Sürükleyici özelliği ve sıra dışı tasarımı ile sıkılmadan oynayacağınız kaliteli bir oyun sizleri bekliyor.

10 milyondan fazla oyun sever tarafından tercih edilen ve oldukça popüler bir oyun olan Stair Dismount, heyecan verici atlayışlar yaparak macera dolu anlar geçireceğiniz eşsiz bir oyundur.