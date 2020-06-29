Beardybird tarafından geliştirilen oyunlar arasında yer alan Star Jolt 80’ler temalı bir arcade oyunu olarak piyasaya çıktı.

İki farklı mobil sürüm ile oyuncuların beğenisine sunulan Star Jolt’da oyuncular belirtilen yörünge içerisinde jetleri ile uçmaya çalışacaklar.

Küresel olarak rekabeti tetiklemek için liderlik tablosunun yer aldığı oyunda sınırlı bir içerik yapısı ve Retro grafik açıları yer alıyor.

Uzayın derinliklerine gidecek olan oyuncular en yüksek skorlara ulaşmaya çalışacaklar. Hem uçaklarını hem de kendilerini geliştirme fırsatı bulacak olan oyuncular gezegenlerin etrafındaki çöpleri de toplayacak ve görevleri tamamlamış olacaklar.

Play Store üzerinde 4.3 gibi bir inceleme puanına sahip olan yapım, 10 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor.