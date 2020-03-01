Dünyaca ünlü bir Hollywood yıldızı olmak için macera dolu bir star yolculuğuna çıkacağınız ve yıldızlar topluluğuyla yeni bir yaşama adım atacağınız Star Trailer, mobil platformda simülasyon oyunları kategorisinde yer alan ve oldukça geniş bir oyuncu grubu tarafından keyifle oynanan kaliteli bir oyundur.

Etkileyici grafik tasarımı ve sürükleyici senaryosu ile oyunculara eşsiz bir deneyim yaşatan bu oyunda yapmanız gereken tek şey, lüks karavanlarda ve otel odalarında yaşayarak film yıldızlarının yaşantısını yakından hissetmek ve etrafınızı dilediğiniz gibi dekore ederek kendi stilinizi yansıtmaktır.

Kendi Hollywood yaşamınızı oluşturarak aksiyon, romantizm, drama, macera ve daha onlarca farklı kategoride film çekebilirsiniz. Film setinde yüzlerce kostüm deneyebilir ve birbirinden etkileyici onlarca karakterle partner olabilirsiniz. Çekici ünlülerle aşk yaşayabilir ve yeni bir hayat kurabilirsiniz.

Sürükleyici özelliği ve sıra dışı konusu ile sıkılmadan oynayacağınız bağımlılık yapıcı bir oyun sizleri bekliyor.

Android işletim sistemine sahip tüm mobil cihazlardan kolaylıkla oynayacağınız ve ücretsiz olarak ulaşacağınız Star Trailer, film yıldızı olmak için mücadele edeceğiniz eşsiz bir oyundur.