Android işletim sistemli tablet ve akıllı telefonlarda oynanabilen Starlit Archery Club mobil oyunu, usta bir okçu olarak strateji ve hassasiyeti ön plana çıkarmanız gereken renkli ve çekişmeli bir tür beceri oyunudur.

Starlit Archery Club mobil oyununda görünce hemen anımsayacağınız artık klasikleşen bir oyun tarzı göze çarpıyor. Oyun alanının büyük çoğunluğunu renkli kareler oluştururken sizin yapmanız gereken aynı renkte olanlara çarpıp bir arada duran kareleri koparıp düşürmek. Oyunun klasik oyundan farkı ise düşürmek için belli renklerde izlenen okları atmak. Birkaç değişik okçu karakter bulunurken karakterler tamamen görsel çeşitlilik kazandırmak amacıyla yerleştirilmiş. Zira karakterler arasında güç farkı bulunmuyor.

Starlit Archery Club mobil oyununda heyecanı artıran nokta ise oyunun çekişmeli tarafı. Oyunda liderlik tablolarıyla aldığınız skorları üstünlük kurmak adına değerlendireceksiniz. Böylelikle de skorları üretme konusunda daha hevesli olacaksınız. Temaları birbirinden farklı dünyaların kilidini açabilir ve oyundaki monotonluğu kırabilirsiniz. Zamanınızı güzelleştiren Starlit Archery Club mobil oyununu Google Play Store’dan ücretsiz indirebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz.