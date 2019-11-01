Mobil platformda ünlü bir tatil beldesini işletmek ister misiniz? Eğer cevabınız evet ise aradığınız oyunun adı Starside Celebrity Resort olacaktır.

Onlarca farklı oyunun geliştiricisi ve yayıncısı olan Tapps Games tarafından hayata geçirilen Starside Celebrity Resort mobil klasik oyunları arasında oldukça popüler bir noktada yer alıyor. Dünyanın dört bir yanından müşterileri ağırlayacağımız oyunda eğlenceli ve hareketli bir tatil beldesi hayata geçirmeye çalışacak ve yüksek kâr elde etmeye çalışacağız.

Yeni otel tesisleri inşa edebileceğimiz oyunda gemiler ile seferler düzenleyebilecek, tatil beldemizi dilediğimiz gibi dekore edebileceğiz. Özgün bir tatil beldesi inşa edip tasarlayacağımız oyunda herhangi bir internet bağlantısına da gerek duymayacağız.

İki farklı mobil platformda 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam edilen yapım 4.2 inceleme skor puanına sahip.