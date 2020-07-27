Stealth Master, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve sürükleyici bir mobil simülasyon oyunu olarak dikkat çekmektedir. Aksiyon ve maceranın kol gezdiği oyunda farklı silahları kullanarak düşmanlarınızı etkisiz hale getirmeye çalışıyorsunuz.

Yüksek güvenlikli merkezlere gizlice girmek için mücadele ettiğiniz oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Görevleri tamamlayarak ilerleyebileceğiniz oyunda keyifli bir oyun deneyimi de yaşayabiliyorsunuz. Bu tarz oyunları oynamayı sevenlerin büyük bir beğeniyle oynayabileceğini düşündüğüm Stealth Master oyunu mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken oyunlardan bir tanesi.

Stealth Master oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.