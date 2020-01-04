Ağır tanklardan ve dev robotlardan bıktınız mı? Steel Rage indirmek için acele edin! Dünyanın her yerinden oyuncularla savaşın. Savaşta; makine, şasi, savaş silahları, yetenekler ve becerilerinizi seçin. Makinelerinizi zevkinize ve dövüş stilinize göre yükseltin.

Savaş tarzınıza uygun araç gövdesi, şasi, askeri silahlar ve aksiyon yeteneklerini seçin. Aracınızı daha şık yapmak için bazı renkler ve kamuflaj ekleyin. Hızlı spor aksiyon arabası, zırhlı öfke makinesi veya makine robotu yapın. Savaşta düşmanları aşmak için benzersiz aksiyon özellikleri ve görünüşleri olan 13'den fazla araç türü.

Sahip olduğunuz herhangi bir makine için farklı şasi seçin. Hızı artırmak için spor süspansiyonu, SUV süspansiyonu veya hatta off-road kabiliyeti elde etmek için 6 tekerlekli şasi kullanın veya manevra kabiliyetini artırmak için tank izlerini ve çelik robotikleri seçin.