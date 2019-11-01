3 boyutlu dev stadyumlarda gerçek zamanlı kriket maçları yapabileceğiniz ve rakiplerinizle birebir mücadele ederek turnuvalarda birinci olmak için ter dökeceğiniz Stick Cricket Live, Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişebileceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Etkileyici grafik tasarımı ve gerçekçi ses efektleri ile oyunculara eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda amaç, nefes kesen kriket maçlarına çıkarak şampiyonluk mücadelesi vermek ve rakiplerinizi geride bırakarak dünya sıralamasında adınızı zirveye yazdırmaktır. Oyunu online platformda oynayabilir ve dünyanın her bölgesinden güçlü oyuncularla karşılaşabilirsiniz. Bu sayede çeşitli ödüller ve kupalar kazanarak seviye atlayabilirsiniz. İlerleyen bölümlerde yeni oyuncuların ve sopaların kilidini açabilirsiniz.

Oyunda dünyanın çeşitli yerlerine inşa edilmiş onlarca stadyum ve farklı özelliklere sahip birçok kriket oyuncusu bulunmaktadır. Ayrıca oyuncunuzu özelleştirebileceğiniz sayısız aksesuar ve kıyafet yer almaktadır.

Mobil platformda spor oyunları arasında yer alan ve 500 bin oyun sever tarafından tercih edilen Stick Cricket Live, ücretsiz olarak erişebileceğiniz ve sıkılmadan oynayacağınız sürükleyici bir kriket oyunudur.