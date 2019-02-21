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Stick Cricket Premier League 1.6.4 (Android)
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  5. Stick Cricket Premier League - Android İçin Spor Oyunudur

Stick Cricket Premier League

1.6.4
Android
Stick Cricket Premier League
ÜCRETSİZ
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Doğukan ÇAĞLAKPINAR
Doğukan ÇAĞLAKPINAR -

Akıllı telefonumuzda beyzbol maçlarına katılacağız.

Mobil spor oyunları arasında yer alan ve tamamen ücretsiz olarak oynanan Stick Cricket Premier League ile birbirinden farklı beyzbol maçlarına katılacağız.

Kendi oyuncumuz ile dünyanın dört bir yanındaki takımlara transfer olacağımız oyunda gerçeklikten uzak ve rangerenk yapıya sahip bir atmosferde maçlara katılacağız.

Tamamen ücretsiz olarak karşımıza çıkan ve 5 milyondan fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanan yapımda hayalimizdeki takımı da yaratabileceğiz. Oyuncular seçtikleri beyzbolcuları takımlarına transfer edebilecek ve daha güçlü bir yapıya kavuşturabilecekler.

Çaylaklar ekibinden başlayarak profesyonelliğe kadar ilerleyeceğimiz oyunda amacımız iyi bir takım kurabilmek olacak. Dünyanın dört bir yanına gidebilecek ve eşsiz maçlarda boy gösterebileceğiz. Ses efektleri ve görsel efektler ile desteklenen yapım, üç farklı mobil platformda oynanıyor.

İyi oyunlar dileriz.

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