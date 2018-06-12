Stickman Archers: Bloody Rampage, çöpten adam karakterlerin yer aldığı okçuluk oyunu. Siyah beyaz görselli, kolay kontrollü, süper eğlenceli bu ok atma oyununda zorluk düzeyi gittikçe artıyor. Başlarda kolayca ölen okçular oyunun ilerleyen safhalarında ölümsüzden farksız oluyor. Daha da kötüsü kaçacak hiçbir yeriniz yok!

Sadece Android platformunda indirilebilir olan popüler okçuluk oyunlarından biri Stickman Archers: Bloody Rampage. İki boyutlu ok atma oyununda mümkün olduğunca fazla okçuyu indirmeye çalışıyorsunuz. Siz de düşmanlarınız da bir platform üzerindesiniz. Üst bölümde kaç okçuyu vurmanız gerektiği yazıyor. Ölmeden istenen sayıda okçuyu kana bulmayı başarırsanız çok daha iyi atışlar yapan ve daha fazla sayıda düşmanlar karşınıza çıkıyor. Bu arada okları arka arkaya fırlatamıyorsunuz. Hem çabuk hem de isabetli atışlar yapmalısınız. Aksi halde kafanızdan tek vuruşla yere yığılıyorsunuz.