Stickman Cross Golf Battle, çöp adamlar başta olmak üzere ilginç karakterlerin yer aldığı golf oyunu. Herkesin çizebildiği çöpten adamların yer aldığı bir mobil oyun ne kadar zevkli olabilir ki? sorusunu sormadan önce görmenizi isterim. Grafiklerinden oynanışa dört dörtlük bir golf oyunu bizlerle. Üstelik indirmesi de oynaması da ücretsiz ve tüm telefonlarda akıcı oynanış sunuyor.

Android telefonunuzda çöp adam oyunlarına yer veriyor, golf oynamayı da seviyorsanız Stickman Cross Golf Battle ile kesinlikle tanışmalısınız. Karakter animasyonlarından golf sahasının detaylarına görsel olarak son derece kaliteli bir golf oyunu. Oyunun beğendiğim yanı ise; multiplayer desteği sunması. Teke tek kapışma, etkinliklere (günlük, haftalık ve aylık düzenleniyor) katılma, antrenman modu, ilk kez oynayacaklar için alıştırma yapma, temel hareketleri öğrenme modu ile dopdolu bir golf oyunu. Hepsinden güzeli oynamak için internet bağlantınızın olması gerekmiyor. Offline modda tabii ki tek başınıza oynuyorsunuz.

Çöp adam, astronot, tilki, plaj kızı, hayalet dahil 30 farklı yetenekli karakterin yer aldığı golf oyununun Android TV ve kontrolcü desteği de bulunmakta.