Sticky Block, Android platformunda oynayabileceğiniz sürükleyici bir mobil beceri oyunu. Yepyeni kurgusu ve bağımlılık yapıcı etkisiyle ön plana çıkan oyunda reflekslerinizi iyi kullanmanız gerek.

Büyük bir beğeniyle oynanabilecek türden bir mobil beceri oyunu olma özelliği taşıyan Sticky Block, zorlu bölümleri ve eşsiz kurgusuyla karşımıza çıkıyor. Rengarenk teması ve keyifli oynanışıyla dikkat çeken oyunda son derece dikkatli olmalı ve tüm engellerin üstesinden gelmelisiniz. Arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Yeteneklerinizi sergilemeniz gerken Sticky Block, mutlaka telefonlarınızda bulunması gereken oyunlardan bir tanesi. Boş vakitlerinizi değerlendirebileceğiniz Sticky Block'u sakın kaçırmayın.

Sticky Block oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.