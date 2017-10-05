Stranger Things: The Game, Netflix’de oynayan bilim kurgu dizisinin resmi mobil oyunu. Ufak bir kasabada üç çocuğun başından geçen gizemli olayların anlatıldığı Netflix orijinal dizisinin mobil platforma uyarlanmış oyununda 1984 yılına gidiyoruz.

Netflix orijinal dizileri arasında olan IMDb puanı oldukça yüksek olan Amerikan bilim kurgu, gerilim, fantastik dizi Stranger Things’in mobil oyunu, yaklaşık 10 süren oynanış sunuyor. Dizinin 2. sezonu öncesi yayınlanan oyununda dizinin ana karakterlerinden Hawkins’i ve çevresini keşfe çıkıyoruz. Aralarında Kuyutorman ve Hawkins Laboratuvarı’nın da bulunduğu ilgi çekici birçok yerde bulmacaları çözerek ilerliyoruz.

Her tarafından retro akan oyunda bulmacaları çözerken karakterlerin eşsiz yeteneklerinden faydalanıyoruz. Örneğin; Lucas Bilek Roketiyle önüne çıkan her şeyi indirebiliyor. Nancy tam bir sopa koleksiyoncusu. Unutmadan, oyun boyunca eggo ve cüceler karşınıza çıkacak. Bunları toplamanızı öneririm.