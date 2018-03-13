Stray Cat Doors, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir macera oyunu olarak dikkat çekiyor. Sevimli bir karakteri kontrol ederek gizemli bulmacaların üstesinden gelmeniz gereken bir oyun olan Stray Cat Doors ile harika zaman geçirebiliyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil macera oyunu olarak karşımıza çıkan Stray Cat Doors, kaçış oyunu tarzında oynanan bir macera oyunudur. Basit bir oynanışa sahip olan oyunda kutuları kaydırarak gizemli bulmacaları çözmeye çalışıyorsunuz. Zorlu aşamaların üstesinden gelmeniz gereken oyunda yeteneklerinizi sergilemeniz gerekiyor. Tamamen ücretsiz olarak oynayabileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Bu tarz oyunları seviyorsanız mutlaka oynamanız gereken bir oyun diyebilirim. Renkli grafikleriyle ilgi çeken Stray Cat Doors oyununu mutlaka denemelisiz.

Stray Cat Doors oyununu Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda ücretsiz olarak indirebilirsiniz.