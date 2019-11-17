Sokak basketbolu oynayarak hünerlerinizi sergileyebileceğiniz ve nefes kesen maçlara çıkacağınız Street Basketball Association, Android ve İOS sürümleri ile sayesinde farklı platformlardan kolaylıkla erişebileceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Kaliteli grafikleri ve hassas kontrolleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, zorlu basketbol turnuvalarına katılarak birincilik mücadelesi vermek ve kupa kazanarak seviye atlamaktır.

Oyunu farklı modlarda oynayabilir ve antrenman seçeneği ile kendinizi geliştirebilirsiniz. Çevrimiçi özelliği sayesinde dünyanın farklı bölgelerindeki güçlü oyuncularla karşılaşabilir ve adınızı zirveye yazdırabilirsiniz. 3 ayrı zorluk derecesinden dilediğinizi seçerek oyuna başlayabilir ve profesyonel bir basketçi olma yolunda emin adımlarla ilerleyebilirsiniz. Sürükleyici özelliği ile sıkılmadan oynayacağınız eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda sokak basketbolunda kullanabileceğiniz onlarca farklı karakter bulunmaktadır. Ayrıca aksiyon ve maceraya doyacağınız onlarca turnuva ve lig maçı yer almaktadır. 1 milyondan fazla basketbol hayranı tarafından tercih edilen ve ücretsiz olarak hizmet veren Street Basketball Association, spor oyunları kategorisinde kendisine yer bulan ve gerçekçi tasarımı ile göz kamaştıran eğlenceli bir oyundur.