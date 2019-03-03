Nextwave Multimedia imzası ile geliştirilen ve tamamen ücretsiz iki farklı mobil platformda oyunculara sunulan Street Cricket spor oyunları arasında yer alıyor.

Oldukça sade içeriklere sahip olan yapımda oyuncular kriket oynamanın tadını çıkaracaklar. Orta dereceli içeriklerin yanı sıra kolay oynanabilir bir yapıya sahip olan mobil spor oyununda sokaklarda kriket oynamanın tadını çıkaracağız. Oyuncular profesyonel olarak değilde mahalle aralarında sporlar uğraşan gençleri canlandıracaklar.

Birbirinden farklı karakterlerin yer aldığı yapımda ses efektleri yetersiz kalsa da oyuncular eğlenceli bir ortamda zaman geçirecekler. İki farklı mobil platformda tamamen ücretsiz olan ve 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanan yapım, 2015 yılında lanmana çıkmıştı. Yapım uzun bir süredir güncelleme almıyor.

İyi oyunlar dileriz.