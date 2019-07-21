Mobil dünyanın ünlü isimlerinden olan Onesoft şu sıralar Strike Force ile oyuncuları aksiyona doyuruyor.

Mobil arcade oyunları arasında yer alan Strike Force ile birbirinden farklı uzay araçları ile düşmanlara karşı mücadele edecek ve onları etkisiz hale getirmeye çalışacağız. Oldukça başarılı grafik açılarına sahip olan mobil arcade oyunu günümüzde hem Android hem de İOS platformunda ücretsiz olarak oynanmaya devam ediyor.

HD grafik açılarına sahip olan yapımda oyuncular birbirinden farklı modları da deneyimleyebilecek ve aksiyon dolu anlar yaşayabilecekler. Hemen hemen her kesimden oyuncu tarafından dünyanın dört bir yanında oynanmaya devam eden yapım, 5 milyondan fazla oyuncu kitlesine sahip.

Yapım Google Play üzerinde 4.6 gibi bir inceleme skor puanına sahip.